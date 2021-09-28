Bursluluk sınavı sonuçları 2021 MEB İOKBS sonuçları odsgm.meb.gov.tr

Bursluluk sınav sonuçları 2021 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı mı? 2021 bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? soruları binlerce öğrenci tarfından sorgulanmakta. 25 Nisan 2021’de yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, korona salgını nedeniyle 5 Eylül 2021 Pazar gününe ertelenişti. 2021 İOKBS sınavı 5 Eylül 20201’de yapıldı. 5 Eylül 2021 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları sınavdan üç gün sonra açıklanmıştı. 2021 bursluluk sınav soru ve cevaplarına bakarak İOKBS puan hesaplaması yapan öğrenciler bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklanması bekliyor. Peki 2021 bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları 2021

5,6,7,8, hazırlık, 9,10,11. Sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın sonuçlarına çevrildi. 5 Eylül’de gerçekleşen 2021 İOKBS sınavında binlerce öğrenci başarılı olabilmek için ter döktü. 2021 İOKBS sınav sonuçları MEB taradan 28 Eylül Salı günü açıklanacak.

2021 Bursluluk sınavı sonuçları, 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Öğrenci velisinin istemesi hâlinde okul müdürlükleri “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. Bursluluk sınavı sonuçları 2021 için tıklayın