Bursluluk sınavı sonuçları 2021 7 sınıf MEB 2021 bursluluk sınav sonuçları

2021 Bursluluk Sınav Sonuçları MEB İOKBS Bursluluk Sınav Sonuçları Sorgulama! Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 2021 bursluluk sınavı takvimine göre, 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruların alındığı İOKBS sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirlidi. Bursluluk sınavı 2021 soru ve cevapları ise8 Eylül’de erişime açıldı. Bursluluk sınavı soru ve cevaplarını öğrenen öğrenciler şimdi de puanlarını netleştirmek için 2021 bursluluk sınav sonuçlarını açıklanmasını bekliyor.

İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı?

2021 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Bursluluk sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler www.meb.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabiliyor. 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı için MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebiliyor.

İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

MEB bursluluk hakkından kimler yararlanır?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören ve her yıl merkezi sistemle yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrenciler yararlanır. Ancak Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır

MEB bursu alma şartları neler?

Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerde hangi şartlar aranır?

a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı ve 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

c) Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

ç) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.