2022 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Adaylar ise sınavın kaçta başlayacağını araştırıyor.

Bursluluk sınavı saat kaçta? Bursluluk sınavı kaç saat sürecek kaç soru sorulacak?

Bursluluk sınavı 4 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. . Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.