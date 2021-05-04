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Eğitim Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen İOKBS sınav tarihi açıklandı mı?
Eğitim

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen İOKBS sınav tarihi açıklandı mı?

Bu yıl 25 Nisan'da yapılması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı corona virüs nedeniyle ertelendi. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen İOKBS sınav tarihi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:23:00 -
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen İOKBS sınav tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada burs sınavının erteleneceğini duyurmuştu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, 2021 İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Öğrencilerin gündeminde yer alan Bursluluk sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. " dedi.

Bu kapsamda vaka sayılarında düşüş yaşanmadan sınavın gerçekleştirilemeyeceği söylenebilir. Ramazan sonrası vaka sayıların gerileme olması durumunda sınav tarihine ilişkin yeni açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapılması durumunda haberimizde yerini alacak.

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