Bursluluk sınavı ne zaman 2022 | İOKBS 2022 kaç gün kaldı? Bursluluk sınavı sınav giriş belgesi indir
Başvuruları nisan ayında alınan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavına ne kadar zaman kaldı? İOKBS 2022 ne zaman yapılacak?
2022 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. İOKBS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır?
Bursluluk sınavı ne zaman 2022 | İOKBS 2022 kaç gün kaldı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihlerinde alındı. 2022 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 23 Eylül 2022'de ilan edilecek.
Bursluluk sınavı sınav giriş belgesi indir
Sınava girecek öğrenciler giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.
Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
İOKBS 2022 konuları | Bursluluk sınavı konu dağılımı
5.SINIF KONULARI
TÜRKÇE
Sözcükte anlam
Cümlede anlam
Parçada anlam
Yazım bilgisi
Dil bilgisi
Metin türleri ve söz sanatları
MATEMATİK
Doğal sayılar
Doğal sayılarla işlemler
Kesirler
Kesirlerle işlemler
Ondalık gösterim
Geometri ve ölçme
Veri işleme
FEN BİLİMLERİ
Güneş, Dünya ve Ay
Canlılar dünyası
Kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme
Madde ve hal değişimi
Isı ve sıcaklık
Isı maddeleri etkiler
İnsan ve çevre
Elektrik devre elemanları
SOSYAL BİLGİLER
Birey ve toplum
Kültür ve miras
İnsanlar, yerler ve çevreler
Bilim, teknoloji ve toplum
Üretim, dağıtım ve tüketim
Etkin vatandaşlık
Küresel bağlantılar
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Allah inancı
Ramazan ve oruç
Hz.Muhammed (s.a.v.) ve aile hayatı
Çevremizde dinin izleri
6.SINIF KONULARI
TÜRKÇE
Sözcükte anlam
Cümlede anlam
Parçada anlam
Yazım bilgisi
Dil bilgisi
Edebi türler ve söz sanatları
MATEMATİK
Doğal sayılarla işlemler
Çarpanlar ve katlar
Kümeler
Tam sayılar
Kesirlerle işlemler
Ondalık gösterim
Oran
Cebirsel ifadeler
Veri işleme
Geometri ve ölçme
FEN BİLİMLERİ
Güneş sistemi ve tutulmalar
Vücudumuzdaki sistemler
Kuvvet ve hareket
Madde ve ısı
Ses ve özellikleri
Vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı
Elektrik devreleri
SOSYAL BİLGİLER
Birey ve toplum
Kültür ve miras
İnsanlar, yerler ve çevreler
Bilim, teknoloji ve toplum
Üretim, dağıtım ve tüketim
Etkin vatandaşlık
Küresel bağlantılar
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Peygamber ve ilahi kitap inancı
Namaz
Zararlı alışkanlıklar
Hz.Muhammed (s.a.v.) hayatı
Temel değerlerimiz
7.SINIF KONULARI
TÜRKÇE
Sözcükte anlam
Cümlede anlam
Parçada anlam
Yazım bilgisi
Dil bilgisi
Metin türleri ve söz sanatları
MATEMATİK
Tam sayılarla işlemler
Rasyonel sayılar
Rasyonel sayılarla işlemler
Oran ve orantı
Yüzdeler
Cebirsel ifadeler
Eşitlik ve denklem
Doğrular ve açılar
Çokgenler
Çember ve daire
Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri
Veri analizi
FEN BİLİMLERİ
Güneş sistemi ve ötesi
Hücre ve bölünmeler
Kuvvet ve enerji
Saf madde ve karışımlar
Işığın madde ile etkileşimi
Elektrik devreleri
SOSYAL BİLGİLER
Birey ve toplum
Kültür ve miras
İnsanlar, yerler ve çevreler
Bilim, teknoloji ve toplum
Üretim, dağıtım ve tüketim
Etkin vatandaşlık
Küresel bağlantılar
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Melek ve ahiret inancı
Hac ve kurban
Ahlaki davranışlar
Allah’ın kulu ve elçisi Hz.Muhammed (s.a.v.)
İslam düşüncesinde yorumlar