Bursluluk sınavı ne zaman 2022 | İOKBS 2022 kaç gün kaldı? Bursluluk sınavı sınav giriş belgesi indir

2022 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. İOKBS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır?

Bursluluk sınavı ne zaman 2022 | İOKBS 2022 kaç gün kaldı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihlerinde alındı. 2022 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 23 Eylül 2022'de ilan edilecek.

Bursluluk sınavı sınav giriş belgesi indir

Sınava girecek öğrenciler giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

İOKBS 2022 konuları | Bursluluk sınavı konu dağılımı

5.SINIF KONULARI

TÜRKÇE

Sözcükte anlam

Cümlede anlam

Parçada anlam

Yazım bilgisi

Dil bilgisi

Metin türleri ve söz sanatları

MATEMATİK

Doğal sayılar

Doğal sayılarla işlemler

Kesirler

Kesirlerle işlemler

Ondalık gösterim

Geometri ve ölçme

Veri işleme

FEN BİLİMLERİ

Güneş, Dünya ve Ay

Canlılar dünyası

Kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme

Madde ve hal değişimi

Isı ve sıcaklık

Isı maddeleri etkiler

İnsan ve çevre

Elektrik devre elemanları

SOSYAL BİLGİLER

Birey ve toplum

Kültür ve miras

İnsanlar, yerler ve çevreler

Bilim, teknoloji ve toplum

Üretim, dağıtım ve tüketim

Etkin vatandaşlık

Küresel bağlantılar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allah inancı

Ramazan ve oruç

Hz.Muhammed (s.a.v.) ve aile hayatı

Çevremizde dinin izleri

6.SINIF KONULARI

TÜRKÇE

Sözcükte anlam

Cümlede anlam

Parçada anlam

Yazım bilgisi

Dil bilgisi

Edebi türler ve söz sanatları

MATEMATİK

Doğal sayılarla işlemler

Çarpanlar ve katlar

Kümeler

Tam sayılar

Kesirlerle işlemler

Ondalık gösterim

Oran

Cebirsel ifadeler

Veri işleme

Geometri ve ölçme

FEN BİLİMLERİ

Güneş sistemi ve tutulmalar

Vücudumuzdaki sistemler

Kuvvet ve hareket

Madde ve ısı

Ses ve özellikleri

Vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı

Elektrik devreleri

SOSYAL BİLGİLER

Birey ve toplum

Kültür ve miras

İnsanlar, yerler ve çevreler

Bilim, teknoloji ve toplum

Üretim, dağıtım ve tüketim

Etkin vatandaşlık

Küresel bağlantılar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Peygamber ve ilahi kitap inancı

Namaz

Zararlı alışkanlıklar

Hz.Muhammed (s.a.v.) hayatı

Temel değerlerimiz

7.SINIF KONULARI

TÜRKÇE

Sözcükte anlam

Cümlede anlam

Parçada anlam

Yazım bilgisi

Dil bilgisi

Metin türleri ve söz sanatları

MATEMATİK

Tam sayılarla işlemler

Rasyonel sayılar

Rasyonel sayılarla işlemler

Oran ve orantı

Yüzdeler

Cebirsel ifadeler

Eşitlik ve denklem

Doğrular ve açılar

Çokgenler

Çember ve daire

Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri

Veri analizi

FEN BİLİMLERİ

Güneş sistemi ve ötesi

Hücre ve bölünmeler

Kuvvet ve enerji

Saf madde ve karışımlar

Işığın madde ile etkileşimi

Elektrik devreleri

SOSYAL BİLGİLER

Birey ve toplum

Kültür ve miras

İnsanlar, yerler ve çevreler

Bilim, teknoloji ve toplum

Üretim, dağıtım ve tüketim

Etkin vatandaşlık

Küresel bağlantılar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Melek ve ahiret inancı

Hac ve kurban

Ahlaki davranışlar

Allah’ın kulu ve elçisi Hz.Muhammed (s.a.v.)

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