Bursluluk sınavı ne zaman 2021, sınav yerleri ne zaman açıklanır?
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2021? Bursluluk sınavı başvuruları 26 Şubat’ta alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınavın nisan ayında uygulanacağı duyuruldu. 2021 Yılı Bursluluk sınavının başvuru işlemleri 8 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında tamamlandı. 5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının ne zaman uygulanacağı merak konusu oldu.
Bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak? Mili Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirli tarihlerde 5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenleniyor. 4’er seçenekli 100 soru sorulacak sınav ile ilgili detaylar sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak?
Mili Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirli tarihlerde 5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı 2021 yılında 25 Nisan saat 10.00’da yapılacak.
Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.