Bursluluk sınavı ne zaman 2021, sınav yerleri ne zaman açıklanır?

Bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak? Mili Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirli tarihlerde 5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenleniyor. 4’er seçenekli 100 soru sorulacak sınav ile ilgili detaylar sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirli tarihlerde 5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı 2021 yılında 25 Nisan saat 10.00’da yapılacak.

Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.