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Eğitim Bursluluk sınavı ne zaman 2021? Bursluluk sınav başvuruları ne zaman? İOKBS sınav tarihi
Eğitim

Bursluluk sınavı ne zaman 2021? Bursluluk sınav başvuruları ne zaman? İOKBS sınav tarihi

Bursluluk sınav başvurusu, bursluluk sınav başvuru şartları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan İOKBS bursluluk sınavına girecek öğrenci ve velileri tarafından merak ediliyor. Peki 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak? Bursluluk sınavına kimler girebilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:31:00 - 2021-01-22 09:32:13
Bursluluk sınavı ne zaman 2021? Bursluluk sınav başvuruları ne zaman? İOKBS sınav tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her yıl Milli Eğitim Bakalığı tarafından yapılmakta. Bursluluk sınavı şartları nelerdir? Bursluluk sınavı konuları nelerdir? Öğrencilerin yakından takip ettiği bursluluk sınav tarihi hakkında detaylı bilgi haberimizde. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yani İOKBS, Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. 

2021 İOKBS ne zaman yaplacak? 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılı İOKBS sınav takvimini yayınlayıp yayınlamadığı merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2021/İOKBS sınav tarihi merak ediliyor. İOKBS bursluluk sınavı, 25 Nisan 2021'de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

MEB 2021 sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da yapılacak.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak. Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınavı ile kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

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