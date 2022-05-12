İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurusunda bulunmak isteyenler, işlemlerin ne zaman nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, İOKBS başvuruları bitti mi?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman son? Bursluluk sınavı ne zaman 2022?

İOKBS başvurularının ne zaman alınacağı merak ediliyor. İOKBS başvuruları 21 Nisan’da alınmaya başladı. Başvuru işlemleri 13 Mayıs 2022’de sona erecek.2022 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 23 Eylül 2022'de ilan edilecek.

İOKBS başvuruları nasıl yapılıyor?

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Öğrenciler “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022” ve ilgili mevzuata, meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilecekler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2022 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir. Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi, ayrıca “2022 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU”nun komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra başvurunun okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir.