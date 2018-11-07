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Bursa'yı birbirine kattı! Sonunda enselendi

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp silah göstererek kaçan ve şehri karıştıran minibüs sürücüsü, aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın ardından enselendi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:06
Bursa'yı birbirine kattı! Sonunda enselendi

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Abdal Camisi çevresinde devriyeye çıkan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AAJ 708 plakalı minibüsü durdurmak istedi. 

DURMADI, SİLAH GÖSTERİP KAÇTI

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Ramazan A. (23), iddiaya göre kullandığı uyuşturucunun etkisiyle polis ekiplerine silah gösterip Gökdere Bulvarı'ndan Yıldırım ilçe Belediyesi hizmet binasının bulunduğu bölgeye doğru kaçmaya başladı. 

KAÇARKEN KALDIRIMDAKİ MİNİBÜS VE AĞACA ÇARPTI

Ankara Yolu Caddesi'ne ters şeritten girdikten sonra Kurtuluş Caddesi'ne doğru ilerleyen şüpheli, polisin önlem aldığını fark edince manevra yapıp kaldırıma çıkarak kaçışını sürdürdü. 

Şüpheli, polisin uyarı ateşi açmasının ardından kaldırımdaki bir minibüse ve ağaca çarparak durdu.  Filmleri aratmayan kovalamacının bittiği yerde daha sonra zanlıya polis ekiplerince "teslim ol" çağrısı yapıldı. 

Şüpheliyi araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, minibüste yaptıkları aramalarda çalıntı olduğu iddia edilen bakır malzemeler ve uyuşturucu ele geçirdi. 

Kazada hafif yaralanan Ramazan A, Muradiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Bu arada, kovalamacanın her anı ve şüphelinin gözaltına alınması saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:06
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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