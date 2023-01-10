  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zayn Sofuoğlu’nun elini öptü

HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama! 'Elbette ki çok değerli biri'

Başvuruya gerek yok! İşçilere büyük ikramiye! Direkt yatacak! T.C kimlik numarasına dikkat...

Ermenistan'dan Rusya'yı şoke eden veto! Putin bunu hiç beklemiyordu

Bahçeli’den ırkçı Ümit Özdağ’a: ‘Casus marjinal partinin istihbarat fosili!’

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Alparslan Türkeş anısı olay! “MİT” detayı tam bomba! Hâlâ “Derinlerin adamı” diyorlar

ABD Donanması ilan etti! İran'ın Yemen'e gönderdiği kalaşnikofları ele geçirdiğini açıkladı

AK Partili isim duyurdu: Türkiye ilklere imza atacak!

Kulislerden rakam sızdı! Havalara zıplatacak! Büyük müjdeyi Erdoğan verecek

İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha... 15 Temmuz gecesi bakın neler paylaşmış
Ekonomi Bursa'ya turist akını! Yüzde 143 arttı
Ekonomi

Bursa'ya turist akını! Yüzde 143 arttı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022'de bir önceki yıla göre kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 143 oranında bir artış olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 22:16:00 -
Bursa'ya turist akını! Yüzde 143 arttı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Aktaş, gazetecilerin gününü kutladı.

Gazetecilik mesleğiyle uğraşanların topluma haber vermek gibi çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Aktaş, basın mensuplarına kolaylıklar diledi.

Bursa'da turizm açısından gelişmeler

Aktaş, kentte turizm konusundaki istatistiklerin eline yeni ulaştığını ve rakamlardan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Türk Dünyası Kültür Başkentliği konusunda güzel işler yaptıklarını ve bu nedenle birçok ülkeden insanları ağırladıklarını vurgulayan Aktaş, "Bursa'da konaklayan turist sayısı 2021 yılında 1 milyon 339 bin 617, 2022'de bu rakam 1 milyon 958 bin 633'e çıkmış, yüzde 47,8'lik bir artış var. " dedi.

Aktaş, yabancı turist sayısına ilişkin şunları söyledi:

"Türk Dünyası Kültür Başkentliği nedeniyle 8 ülkede tanıtımlar yapma fırsatı bulduk. Bir kısmına ben de katılma ve iş adamlarıyla, ticaret odalarıyla görüşme fırsatları bulduk. Konaklama süreleri, hep şikayet ettiğimiz konulardan biri, yüzde 46,2 yani neredeyse 1,5 kat artmış. Yani önemli gelişmeler olacak bununla alakalı da. Kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 143'lük bir artış söz konusu, yabancıların konaklama süresiyle alakalı yüzde 136'lık bir artış söz konusu. Sanayi, turizm, spor ve kültür-sanatla alakalı hep farkındalık oluşturan ve şehrin pastasını büyütecek çalışmalara ima atmaya çalışıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23