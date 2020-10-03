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Eğitim Bursa’ya 20 bin kitaplık Millet Kütüphanesi
Eğitim

Bursa’ya 20 bin kitaplık Millet Kütüphanesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Altıparmak’taki Millet Bahçesi içerisinde 1700 metrekare alan üzerine kurulan Millet Kütüphanesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:44:00 -
Bursa’ya 20 bin kitaplık Millet Kütüphanesi

 Hasan Özan  Bursa 

500 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphanede 20 bin basılı kitabın bulunduğunu, 22 bin kitaplık e-arşiv ile 30 bilgisayarlık EBA Destek Merkezi’nin de vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Başkan Aktaş, “Burası, 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet verecek. Salgın dönemi boyunca Pazar günleri kapalı olacak. Sonrasında ise 7/24 kullanılabilecek” dedi.

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