Bursa’ya 20 bin kitaplık Millet Kütüphanesi
Büyükşehir Belediyesi tarafından Altıparmak’taki Millet Bahçesi içerisinde 1700 metrekare alan üzerine kurulan Millet Kütüphanesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete açıldı.
Hasan Özan Bursa
500 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphanede 20 bin basılı kitabın bulunduğunu, 22 bin kitaplık e-arşiv ile 30 bilgisayarlık EBA Destek Merkezi’nin de vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Başkan Aktaş, “Burası, 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet verecek. Salgın dönemi boyunca Pazar günleri kapalı olacak. Sonrasında ise 7/24 kullanılabilecek” dedi.