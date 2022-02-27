Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu

Yeşil-beyazlı kulübün 57. Olağanüstü Genel Kurul'u TOFAŞ Spor Salonu'nda 490 genel kurul üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede tek aday olması nedeniyle oylamanın açık oylama ile yapılıp yapılmayacağı Divan Kurulu tarafından oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul Geçici Divan Başkanı İlhan Parseker, tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu listesini üyelere tek tek okumasıyla açık oylamaya geçildi.

Ömer Furkan Banaz oy çokluğu ile Bursaspor Kulübünün başkanı seçildi. Banaz, kongrede, genel kurulun camiaya hayırlı olmasını diledi.

Önemli olan şeyin geçmişten ders alıp yarınları inşa etmek olduğunu belirten Banaz, "Kulübümüzün içinde bulunduğu açmaz ortadadır. Dört yılda dört başkan değiştirdik. Bursaspor içinde bulunduğu durumu hak etmemektedir. Genç bir ekibiz. Dolayısıyla içimizde umutla bakanlar olduğu kadar bizlere tereddütle bakanlar da var. Tüm inisiyatif ve imkanlarımı kullanarak kulübümüzün marka değerini arttıracağım" ifadelerini kullandı.

"Düştüğümüz yerden kalkmaya tekrardan toparlanmaya ihtiyacımız var"

Ömer Furkan Banaz, öncellikli hedefin mali dengeyi sağlamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Camiamızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Türk spor camiasına tekrardan güven vermek istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek yalnızca yönetimle çözülecek bir durum değil. Bu zorlu süreçte her kesime ve herkese sorumluluklar düşüyor. Bizim bu süreçte sahadaki oyuncularımızdan tutun da kapıdaki güvenlik görevlimize kadar herkese ihtiyacımız var. Bir ve beraber olmalıyız. Bursaspor sevdalıları olarak toparlanmaya ihtiyacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmaya tekrardan toparlanmaya ihtiyacımız var. Kazanılan güven ortamını seçildiğimiz ilk günden itibaren her kesim hissedecek. İnşallah ben ve yönetim kurulum, var gücümüzle büyük bir dikkatle çalışacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye sevdamız Bursaspor aşkımız diyenlerle yola devam edeceğiz.''

Alinur Aktaş: Bursaspor'a katkı vermeye çalışacağım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise pozisyonu ne olursa olsun Bursasporlu olduğunu dile getirdi.

Bursaspor'un bağış alamadığını ifade eden Aktaş, "Bursaspor 3-4 haftadır yönetimsiz bir şekilde sahaya çıkmaya çalışıyor. Beni arayanlar oldu. Hiç tahmin etmediğim insanlar aradı. Ağlayanlar oldu. Bir muhtarlar toplantımız vardı. Altmışlı yaşlarda bir abimiz 'biz bir şey istemiyoruz yalnızca Bursaspor’u yalnız bırakma' dedi. Biz hala düşme hattındayız. Bazı takviyeler yapılmalı. Transfer tahtası için. Ama mevcut yönetim yoktu. Yaklaşık 60 yıllık mazisi olan bir kulüp için bu durumlar çok üzücü. Transfer tahtasının rakamına 3 milyon diyorlar. Öyle bir şey yok. Belirli imkanlarımızı kullandık. Bazı yerlere telefonlar açtık. Sonraki sürecimiz yönetim kurulu oluşturmaktı. Ben Bursaspor'u yönetmeyeceğim. Ben Bursaspor'a katkı vermeye çalışacağım. Bu kongremizin ve yeni yönetimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede, eski başkan Hayrettin Gülgüler ve yönetimi de ibra edilmedi.