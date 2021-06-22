Bursaspor’un teknik direktörü belli oldu

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp başkanı Hayrettin Gülgüler'in de hazır bulunduğu törende konuşan Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, adaylıklarını açıkladıkları ilk andan itibaren hedeflerinin Mustafa Er ile anlaşmak olduğunu söyledi.

Er'in Bursaspor için yaptıklarının ortada olduğunu belirten Adanur, "Bugün hem Bursaspor’un kendisine karşı vefasını gösteriyoruz hem de tüm camiamızın istediği gibi hocamız ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Bu sözleşmenin başta camiamız olmak üzere, herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Mustafa Er ise söz verdiği için yeşil-beyazlı kulüpte kaldıklarını dile getirdi.

Yönetim kuruluna kendilerine duydukları güvenden ötürü teşekkür eden Er, şöyle konuştu:

"Bu güvene layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Koşulsuz, şartsız biz burada kalıp bu mücadeleyi en sonuna kadar ben ve ekibim götüreceğiz. Bugüne kadar böyle yaptık. Geçen senenin özelinde oyuncu grubumuza teşekkür etmek istiyorum, çok sıkıntılı, sancılı bir süreçte oyuncu grubumuz teknik heyetimiz ve özellikle personelimizle beraber çok sıcak samimi bir ortamda elimizden geldiğince başarılı olmaya çalıştık. Mevcut durumda oyuncularımızın katma değeri kat kat arttı. Önceliğimiz onları koruyarak yola devam etmek. İnşallah sonra ilerleyen adımları atabilmek. İnşallah güzel günleri hep beraber göreceğiz."

Konuşmaların ardından Emin Adanur ve Mustafa Er, resmi sözleşmeyi imzaladı.

"İskelet kadromuzun korunması önceliğimiz"

Mustafa Er, törenin ardından düzenlediği basın toplantısında, iç transferde görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Aradaki küçük pürüzlerin giderilerek bu oyuncuların kulüpte kalacağına inandığını anlatan Er, "İskelet kadromuzun korunması önceliğimiz, onun üzerine inşa edeceğiz. Bu hafta veya önümüzdeki haftada bu süreç netleşir. Mevcut durumda biz hepsinin kalmasını istiyoruz. Birçok teklif konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor ancak ilk etapta tüm ekibimizi koruyarak yola devam etmek istiyoruz. Çok ekstra bir teklif gelir oyuncularımız için, ancak o zaman yönetim kurulu ile değerlendiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Er, transferlerle ilgili sorulara, "Transfer engeli olmasaydı, yüzde 70’ini bitirebilirdik." cevabını verdi.

Tahta açıldığı takdirde yapabildikleri en kuvvetli takımı oluşturacaklarını vurgulayan Er, şunları kaydetti,

"Plan projeler her zaman tabelaya bağlı. Şunu net bir şekilde söyleyeyim; kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Kısa vadeli plan, ilk etapta mevcut kadroyu koruyarak, çok fazla yaş aralığına bakmayarak deneyimli ve iyi oyuncularla hak ettiğimiz yere gelebilmek, sonrasında orta vadeli plan devreye girecek. Uzun vadeli planda da yarışmacı bir kimlikle Süper Lig’de zirve mücadelesi veren bir Bursaspor yaratmak. Bunların hepsi birer süreç, adım. En zoru bu sene, daha sonraki sezonları planlayabilmek zor olmayacaktır. Sezona minimum hasarla başlayıp bu seneyi doğru geçebilirsek, sonraki sezonları daha doğru planlayabiliriz. Tahta açılmazsa da elimizden geleni yaparız. Ligin başlangıcı çok önemli. Onları en hazır şekilde tutabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."