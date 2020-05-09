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Spor

Bursaspor'un Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:14:34 -
Bursaspor'un Kovid-19 testleri negatif çıktı

BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanan teknik heyete, futbolculara ve A takım personeline yapılan Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testlerinin sonuçları çıktı.

Açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır.‬" ifadeleri kullanıldı.‬

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