Bursaspor'un Kovid-19 testleri negatif çıktı
BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanan teknik heyete, futbolculara ve A takım personeline yapılan Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testlerinin sonuçları çıktı.
Açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.