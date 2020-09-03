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Spor Bursaspor'un Karacabey Belediyespor'la yapacağı maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Spor

Bursaspor'un Karacabey Belediyespor'la yapacağı maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:56:22 -
Bursaspor'un Karacabey Belediyespor'la yapacağı maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

BURSA (AA) - Bursaspor'un yarın akşam deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynaması planlanan hazırlık maçının, ev sahibi takımın bir personelinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bursaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynayacağımız Karacabey Belediyespor karşılaşması ev sahibi takımın bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptal olmuştur. Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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