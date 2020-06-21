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Spor

Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü: - "İbrahim Üzülmez ve ekibinin, geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:19:40 -
Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez görevinden ayrıldı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İbrahim Üzülmez ve ekibinin, geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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