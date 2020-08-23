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Spor Bursaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Spor

Bursaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:03:55 -
Bursaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki kongrenin birinci oturumuna, 703 üye katıldı.

Erkan Kamat'ın tek başkan adayı olduğu kongre, yapılması için gereken 2 bin 66 üye imzası toplanamayınca, 30 Ağustos Pazar gününe alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 17.00'de yapılacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir dönemde göreve talip olan Erkan Kamat'ı, camiada oluşturduğu pozitif enerji ve çalışmaları nedeniyle kutladığını söyledi.

Kamat'ın çalışmalarını kongreden sonra da yerine getireceğine inançlarının tam olduğunu belirten Sevinç, "Hakikaten zamanımız yok, zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Önemli olan düştüğün yerden kalkmak ve zor süreci aşmaktır. Başkan ve arkadaşlarıyla, bu süreci hayırlısıyla geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Erkan Kamat ise çok önemli bir süreçten geçtiklerini dile getirdi.

Bursaspor'un büyük bir camia olduğunun altını çizen Kamat, "Kötü bir tablo çizmek istemiyorum. İlk oturumda dahi 703 kişi gelip imza attı. Biz 300-400 kişilerle kongreler yaptık. Türkiye'de 'camiayım' diye geçinen spor kulüplerinin 703 kongre üyesi dahi yoktur. Bursaspor çok büyük bir camiadır, bir hafta kaybetmiş de sayılmayız, çalışmalarımız sürüyor. Ne gerekiyorsa yapılacaktır." diye konuştu.

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