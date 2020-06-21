  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bursaspor’da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Bursaspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:22:38 -
Bursaspor’da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Bursaspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.


TFF 1. Lig’in 29. haftasında dün deplasmanda Keçiörengücü’ne 1-0 yenilen Bursaspor’da üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüpte sabah saatlerinde Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez dönemi de sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.


Son 7 haftada sadece bir galibiyet alabilen Üzülmez, böylelikle Bursaspor kariyerini noktalamış oldu.


İbrahim Üzülmez yönetiminde 14 maça çıkan Bursaspor, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik 4 de mağlubiyet elde etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı