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Spor Bursaspor’da Fatih Tekke dönemi
Spor

Bursaspor’da Fatih Tekke dönemi

Bursaspor’da Genç teknik direktör Fatih Tekke dönemi resmen başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 02:44:00 -
Bursaspor’da Fatih Tekke dönemi

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke, yeşil beyazlı takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve futbolcularla kısa bir konuşma yaptı.

1 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve düz koşularla devam etti. Dün oynanan Erzurumspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı.

Cüneyt Köz ve Cristobal Jorquera antrenmanı takımdan ayrı düz koşularla tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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