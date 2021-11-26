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Spor Bursaspor’a hem para hem bloke cezası
Spor

Bursaspor’a hem para hem bloke cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor Kulübü’ne 32 bin TL para cezası ile birlikte birçok tribününe de bloke cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 09:10:00 - 2021-11-26 09:12:57
Bursaspor’a hem para hem bloke cezası


PFDK, Bursaspor’a hem para hem de bloke cezaları verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-İstanbulspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Alt Tribün 115 ve 116 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı 1963 Tribün 100 A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmişti.”

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