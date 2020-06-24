Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "İlk maçımıza çıkıp 3 puanı almak istiyoruz"

BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, takıma inandığını belirterek, "İlk maçımıza çıkıp 3 puanı aldıktan sonra yolumuza devam etmek istiyoruz. O enerji ile başlamak istiyoruz. Bazı şeyler nasıl başlıyorsa öyle gider. Bunu yapmak istiyoruz." dedi.

İrfan Buz, Özlüce Tesisleri'nde, yeni takımının başında çıktığı ilk idmandan önce yaptığı açıklamada, Bursaspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, yeşil-beyazlı kulübü özlediğini söyledi.

Bursa'da olmanın kendisini sevindirdiğini belirten Buz, "Sayın Başkan'dan teklifi aldığımda gerçekten hiç düşünmeyerek, özellikle bu durumda, son beş maçımız var, seve seve görevi kabul ettim. Çok mutluyum. Ben pozitif bir insanım. Bu pozitif enerjiyle buradaki insanlardan inanılmaz destek alıyorum." diye konuştu.

Çok çalışmak zorunda olduklarını vurgulayan Buz, şunları kaydetti:

"İlk maçımıza çıkıp 3 puanı aldıktan sonra yolumuza devam etmek istiyoruz. O enerji ile başlamak istiyoruz. Bazı şeyler nasıl başlıyorsa öyle gider. Bunu yapmak istiyoruz. Çok kaliteli bir takım var burada. Ben bu takıma inanıyorum. Şu andaki pozisyonumuzda, her futbolcumuz çok değerli. Bu final maçlarında, herkesin enerjisinin maksimuma çıkmasına ihtiyacımız var."

Buz, Bursaspor'un şampiyon bir takım olduğunu, bu takımdan biri olduğu için gurur duyduğunu aktardı.

Taraftarın kendilerine inanmasını istediklerini belirten Buz, şunları ifade etti:

"Futbolculara şunu söylemek istiyorum; değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz. Kendimize bakacağız. Bizim öncelikle ilk maçımız, Adanaspor. Onunla birlikte pozitif bir hava yakalamamız gerekiyor. Takımıma inanıyorum. Severek her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Ben değil, biz varız. Taraftarımız statta olsa benim için çok farklı olur, oyuncularımız için de aynı şekilde. Enerji dolu hayır duaları alarak, gerçekten o desteği hissedeceğiz. Allah'ın izniyle ilk galibiyeti Adanaspor maçı ile alacağız. Tek tek müsabakalara bakacağız. Futbolcularımıza yardımcı olacağım ama eylemi gerçekleştirecek olan futbolcular olacak. Onların da bunu yapacağına kesinlikle inanıyorum."