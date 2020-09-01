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Spor Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı
Spor

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı

Mustafa Er: - "Zor bir süreçten geçiyoruz. Hayal satmayacağız, gerçekçi olacağız, yüzleşeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:56:23 -
Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı

BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Er getirildi.

Kulüp başkanı Erkan Kamat, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Bursalı bir teknik adam ve ekibine görevi teslim etmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda Mustafa Er ile anlaşma sağladıklarını belirten Kamat, "Bursa'da çok önemli ve olumlu bir hava esti. Bu havayla beraber Er ve ekibiyle yola çıkma kararı verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim ve Bursa'nın Er'e olan güveni tamdır." dedi.

Mustafa Er de yeşil-beyazlı kulüpte iki yıl aradan sonra görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu zorlu süreçte kendisine güvenenlere teşekkür eden Er, şöyle konuştu:

"Buna layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hayal satmayacağız, gerçekçi olacağız, yüzleşeceğiz. Ciddi anlamda özverili yönetim ve teknik ekip olacak. Bütün şehir bu takıma inanırsa başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok ciddi anlamda hazırlanmamız gerekiyor. Ligin başlamasına az zaman kaldı. Mental ve fiziksel olarak kimlerin hazır olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bursaspor büyük bir camia, hiçbir fedakarlığı unutmaz. Kulüpte kalıp burayı terk etmeyenler mutlaka karşılığını alacaktır."

Konuşmaların ardından Mustafa Er, kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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