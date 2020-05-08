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Spor

Bursaspor, hazırlıklara başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:59:40 -
Bursaspor, hazırlıklara başladı

BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle liglere verilen aranın ardından hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanan teknik heyete, futbolculara ve A takım personeline Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testi yapıldı.

Futbolcular, testlerinin ardından koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takımın, yarın test sonuçlarının belli olmasından sonra gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdüreceği kaydedildi.



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