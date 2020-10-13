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Spor Bursaspor eski başkanı Mesut Mestan'dan Özer Hurmacı hakkında suç duyurusu
Spor

Bursaspor eski başkanı Mesut Mestan'dan Özer Hurmacı hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:23:11 -
Bursaspor eski başkanı Mesut Mestan'dan Özer Hurmacı hakkında suç duyurusu

BURSA (AA) - Bursaspor'un eski kulüp başkanı Mesut Mestan'ın, sosyal medya hesabından kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Mestan'ın avukatı Kürşat Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcu Özer Hurmacı'nın müvekkili hakkında sosyal medya hesabından mesnetsiz ve iftira niteliğinde paylaşım yaptığını öne sürdü.

Hurmacı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda, Türkiye Futbol Federasyonuna ise şikayette bulunduklarını aktaran Ergün, "Adı geçen şahsa karşı Bursa'da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine bağışlanmak üzere 100 bin lira manevi tazminat istemli dava açtığımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerini kullandı.

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