  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Bursa’nın Ulu Çınarı misafirlere kapılarını açtı

Uludağ yolu üzerinde bulunan 6 asırlık tarihi İnkaya Çınarı "Yeni normal hayat" ile birlikte kapılarını ziyaretçilere açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:18:42 -
Bursa’nın Ulu Çınarı misafirlere kapılarını açtı

Uludağ yolu üzerinde bulunan 6 asırlık tarihi İnkaya Çınarı "Yeni normal hayat" ile birlikte kapılarını ziyaretçilere açtı.


Bursa’da Osmanlı Devleti döneminde dikilen ve Bursa’nın simgesi haline gelen 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldıktan sonra tekrar ziyaretçilere açıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ulu Çınar, "Yeni Normal Hayat’’ ile birlikte tekrar misafir ağırlamaya başladı. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle 6 asırdır ayakta duran Ulu Çınar her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla gelen misafirleri gölgesinde serinleten Ulu Çınar, aynı zamanda bulunduğu köyünde ismini aldı. Geçen hafta itibariyle kapılarını açtıktan sonra Uludağ yolunun serin havasında misafirlerin çay ve yemek yedikleri bahçede bol bol temiz hava alarak Bursa manzarasının tadını çıkartıyor.


Antalya’dan geldiğini ve ilk defa tarihi çınara çıktığını söyleyen bir vatandaş, "Osmanlıya başkentlik yapmış bir şehirde böyle bir Ulu Çınarın olması çok güzel bir şey. Bursalılar bu konuda çok şanslı. Ben de burayı çok beğendim. Pandemi sonrası insanlar burayı çok özlemiş. Kurallara uyarak sosyal mesafeye uyarsak çok daha güzel olmaya devam edecek." ifadesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı