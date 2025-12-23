Bursa'nın otomotiv devi Renault'ta eylem: İşçiler kazan kaldırdı, yüzde 5'e resti çekti
Bursa’nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Oyak Renault’ta toplu iş sözleşmesi işçilerin sabrını taşırdı, İşçiler yüzde 5 oran ardından işçiler resti çekti!
Bursa’nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Oyak Renault’ta, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine çalışanlar eyleme başladı.
Edinilen bilgilere göre, sabrı taşan işçilerin adına Türk Metal Sendikası’nın talep ettiği yüzde 20 zam ve 35 lira iyileştirme talebine karşılık, işveren sendikası MESS’in yüzde 5 zam ve 11,50 liralık teklif sunması üzerine görüşmeler durdu.
Bursa'nın otomotiv devi OYAK Renault'ta, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde yaşanan belirsizliklere karşı işçilerin eylemleri devam ediyor.
İşçiler kazan kaldırdı
Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine yüzlerce Renault çalışanı, yürüyüş gerçekleştirdi.