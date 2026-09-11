Bursa'nın kurtuluşunun 104. yılı Tophane'den Heykel'e kortejle kutlandı

Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Tophane'den Heykel'e uzanan kortej yürüyüşü ve kent genelinde düzenlenen kutlama programlarıyla kutlandı. Türk birlikleri 11 Eylül 1922'de şehre girerek iki yıl, iki ay, iki gün süren işgale son vermişti.

Yürüyüşe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Korteje Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan ekibi eşlik etti.

Kortejin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programda Namık Kemal Halk Dansları ekibi gösterisini sergiledi, ardından Mehter Takımı ile Kılıç Kalkan ekibi sahne aldı. Bursa Anadolu Lisesi öğrencisi Sacide Rana Türk ise "Bülbül" adlı şiiri okudu.

Biba: "Bir şehrin işgali, Meclis kürsüsünün rengini değiştirmişti"

Kutlama programında konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın 8 Temmuz 1920'de işgal edildiğini, bu haber Ankara'ya ulaştığında Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünün renginin değiştiğini söyledi. Biba, "Çünkü söz konusu olan Bursa'ydı. Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin şehri; Tophane'nin, Hisar'ın, Ulu Camii'nin şehri" ifadelerini kullandı.

İşgal dönemini anlatan Biba şöyle konuştu: "İşgal iki yıl, iki ay, iki gün sürdü. Kolay söyleniyor ama yaşaması çok uzun sürdü. 11 Eylül 1922'de Türk birlikleri şehre girdi. Bursa yeniden Türk bayrağına kavuştu. Ankara'daki siyah örtü de kaldırıldı."

Tophane'nin Bursa'nın kuruluşunu taşıdığını, Atatürk Anıtı'nın ise Milli Mücadele'nin bir izi olduğunu belirten Biba, yürüyüş güzergâhı için "Kısa bir güzergâh gibi görünse de Bursa'nın yüzyılları bu yolun üzerinde duruyor" dedi. Biba, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekildiğini de aktardı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, Bursa'nın kurtuluşunda görev alan askerleri, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andığını kaydeden Biba, "Bugün Yüzbaşı Rüştü Bey'in mezarını ziyaret edeceğiz. Onun adı, kurtuluşun arkasındaki insanları bize yeniden hatırlatıyor" diye konuştu. Biba, "Bir zamanlar işgali sebebiyle Meclis kürsüsünü siyaha büründüren Bursa, bugün Tophane'den Heykel'e Türk bayrağının altında yürüyor. Bursa, o günü unutmadı" dedi.

Puşide-i Siyah, Kent Müzesi'ndeki sergide

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kent Müzesi'nde açılan ve büyük ilgi gören "Kuruluştan Kurtuluşa Bursa" sergisini gezdi. Biba, sergi için "Serginin adı bile Bursa'nın yaşadıklarını özetliyor" değerlendirmesini yaptı.

Sergide; Osman Gazi'nin vasiyeti ve Orhan Gazi'nin mücadelesiyle 1326'da fethedilen Bursa'nın Osmanlı'nın ilk payitahtı oluşu, iki hükümdarın şehrin tarihindeki önemli rolleri ve 8 Temmuz 1920'de başlayan Yunan işgali sırasında Osman Gazi ile Orhan Gazi'nin türbelerinin işgal edilmesi anlatılıyor. İşgal haberinin ardından TBMM kürsüsüne serilen ve Bursa'nın kurtuluşuna kadar 2 yıl 2 ay 2 gün boyunca kaldırılmayan Puşide-i Siyah (Kara Örtü) ile Mehmet Âkif Ersoy'un Bursa'nın işgalinden duyduğu acıyı anlattığı "Bülbül" şiiri de sergide yer alıyor. 11 Eylül 1922'deki kurtuluş, tarihî fotoğraf, belge, eser ve dijital içeriklerle ziyaretçilere aktarılıyor.