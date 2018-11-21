Bursa’nın gelişen yüzü: Turizm

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 25 milyar dolarlık dış ticaret hacminin 15 milyar doları ihracat olan Bursa’nın gelişen yüzünü, turizm ve tarım olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda turizm gelirlerinin artırılması amacıyla tanıtım atağı başlatılırken, kırsal kalkınma için de marka ürünler dünya pazarlarında vitrine çıkarılıyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan, geçtiğimiz yıl otomotiv, tekstil ve makine ürünlerinde 194 ülkeye yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa, katma değeri yüksek ürünler üreten, yüksek teknolojiye dayalı sanayiye yöneldi. Bu amaçla Türkiye’nin ilk teknoloji organize sanayi bölgesi 85 bin dönüm alan üzerine projelendirilirken, Türkiye’nin ve dünyanın önemli teknoloji firmaları Bursa’da üretim yapmaya hazırlanıyor. Fiber optik dijital altyapıya sahip teknoloji organize sanayi bölgesinde ilk fabrikanın temeli Kasım ayında atılacakken, Bursa yakın gelecekte katma değeri yüksek, teknoloji üreten bir kent haline gelecek.

Yüksek teknoloji altyapısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayide Türkiye’nin lokomotif kenti olan Bursa’nın gelecek vizyonunu değerlendirdi. Bursa’yı turizmde öne çıkaracak adımları kararlılıkla atarken, yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretim yapan sanayi için de altyapıyı hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, bu manada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk 100 günlük programda açıkladığı Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’ne de büyük önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye’nin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşması için yüksek teknolojili üretimin şart olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak yerine bizim temin ettiğimiz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın inşaat için 50 milyon TL’lik yatırım yaptığı ve TÜBİTAK’ın da 60 milyon TL’lik düzenek ve malzeme desteği sağlayacağı merkez, muazzam bir tesis olacak. Kasım sonu, Aralık başı tamamlamayı hedefliyoruz. Yüksek teknolojiyi üretecek olan zeki çocuklarımız için altyapımızı güçlendiriyoruz. Geleceğin astronotları, pilotları bu tesiste yetişecek” dedi.

Turizmde tanıtım atağı

Bursa’nın gelişen yüzünün turizm olduğunu, turizmin de ancak tanıtımla gelişebileceğini ifade eden Başkan Aktaş, bu manada hayata geçirdikleri tüm etkinlikleri uluslararası boyuta taşıma gayretinde olduklarını vurguladı. Geçtiğimiz günlerde 8. Uluslararası Fotoğraf Festivaline ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, Fransa, Sırbistan, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, İran, İtalya, Romanya, Şili, Afganistan, Hindistan ve Türkiye’nin içinde bulunduğu 12 ülkeden 165 fotoğraf sanatçısını 1500’den fazla fotoğrafla Bursa’da ağırladıklarını belirtti. Fotoğraf festivali ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günlerine de değinen Başkan Aktaş, “Dağı, ovası, denizi, gölleri, şelaleleri, doğal güzellikleriyle çok özellikli bir şehirde yaşıyoruz. Ancak bu değerleri sadece bizim bilmemiz yeterli değil. Bu değerlerimizi yurt dışında anlatmamız gerekli. Özellikle doğa sporlarıyla alakalı Bursa’da müthiş bir altyapı var ve bu konuda trend sürekli artıyor. İstanbul’a yakın olmak büyük avantaj. Yatak kapasitesi, ulaşım, sosyal tesisler gibi altyapıyı hazırlıyoruz” diye konuştu.

Tarımda hedef; dünya pazarları

Kırsalda yaşayanların geçim kaygısıyla topraklarını bırakıp, merkeze göç ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu göç doğal olarak merkezde de bir takım sorunları beraberinde getiriyor. Bizim öncelikle kırsaldan kente göçü önlememiz gerekli. Bunun için de çiftçimizin gerek geliri, gerekse yaşam kalitesi artmalı. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çaba içindeyiz. Belediyemizin iştiraklerinden Tarım A.Ş. tüm enerjisini bu konuya harcıyor. Kaliteli tohumluk temininden, besicilerimize verim kalitesi yüksek ırk hayvan temine kadar, hatta ürünlerin ambalajlanması ve pazarlanmasına kadar her alanda aktif rol alıyoruz” diye konuştu.