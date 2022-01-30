Bursa’nın ‘estetik müdahale’ mangası

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü’nün 17 ilçe 1058 mahallede 283 iş makinası ve kamyon ile 834 personelden oluşan 100 ekiple sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de eklendi. Oluşturulan 500 kişilik 50 ayrı ekip ekip, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, meydan ve bulvarlarda altgeçit, üstgeçit ve kaldırımlarda oluşan buzlanma olaylarına anında müdahale ediyor. Adeta acil müdahale mangası gibi çalışan ekipler, hızlı hareket kabiliyetleri sayesinde vatandaşlardan gelen ihbarlara göre sorunları anında gideriyor.

Bugüne kadar sergilediği karla mücadele çalışmalarıyla Bursalılara karayolunda hiçbir sorun yaşatmayan Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulama ile yaya ulaşımını tehdit eden kaldırımlardaki buzlanma sorununa da köklü çözüm getirmiş oldu.