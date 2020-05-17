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Bursalılar ‘gezici sahne’ ile moral depoluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 4 günlük sokak kısıtlamasında eğlence ve sanatı mahallelere taşıyan etkinlikleri vatandaşın neşe kaynağı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:30:49 -
Bursalılar ‘gezici sahne’ ile moral depoluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 4 günlük sokak kısıtlamasında eğlence ve sanatı mahallelere taşıyan etkinlikleri vatandaşın neşe kaynağı oldu.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının her sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamaya aldığı kültür-sanat etkinlikleri, Ramazan ayında da hız kesmedi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın hafta sonu tatiliyle birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan 4 günlük kısıtlama dönemi, Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği etkinliklerle eğlenceye dönüştü. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahallelerine konuşlanmasıyla birlikte evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, konser ve gösterilere alkışlarla eşlik etti.


Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri için planlanan etkinlikler, Bağlaraltı Huzur Bahçesi’nde tiyatro ve orkestra gösterileriyle start aldı. Daha sonra Doğanbey TOKİ konutlarına geçen Büyükşehir sanat ekipleri, burada da mini bir bando konseri verdi. Cumartesi günü etkinlikleri, Millet Mahallesi Durmaz Sokağı’nda yapılan tiyatro ve orkestra etkinlikleriyle son buldu. Pazar günü ise Namazgah Meydanı ile İncirli Taksi Durağı’nda tiyatro ve orkestra gösterileri, Soğanlı Bostancı Evleri’nde bando ve Yunuseli TOKİ evlerinde ise mehter gösterileri gerçekleştirildi.



Klasik araçlarla bando ve mehter gösterisi


Etkinliklerin Pazartesi günü Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi ile Soğanlı Meltem Sokağı’nda tiyatro ve orkestra etkinlikleriyle devam edeceği açıklandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 günlük karantina dönemi için oluşturulan program, Salı günü bir dizi aktiviteyle sona erecek. Büyükşehir sanat ekipleri Heykel, İpekçilik, Çakırhamam, Tophane, Muradiye, Kültürpark, Kükürtlü, Çekirge Devlet Hastanesi, Dikkaldırım, Mihraplı, Beşevler, Ataevler, Podyumpark, Fethiye, Hamitler ve Emek Şehit Kemal Demir Çocuk Parkı’nda klasik araçlarla bando ve mehter gösterileri sunacak. Gösteriler kapsamında ayrıca Millet Mahallesi’nde Kadir Gecesi nedeniyle Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak, bu mübarek gecenin nasıl ihya edileceğine ilişkin sohbet toplantısı düzenlenecek.

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