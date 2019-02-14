Bursalılar da tanzim satış istiyor

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, İstanbul ve Ankara’da açılan tanzim satış noktalarının fiyatları aşağı çektiğini belirterek, Bursalıların da tanzim satış istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında başlattığı tanzim satış noktaları, geçtiğimiz gün İstanbul ve Ankara’da başladı. Kurulan tanzim satış noktaları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken, Bursalılar da bu imkanlardan faydalanmak istediğini söyledi. Çarşı ve pazarı gezerek fiyatları inceleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz ise, fiyatların biraz aşağı çekildiğini, ancak daha da düşmesi için tanzim satış noktalarının kurulması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, “Fiyatlar son derece yükseldi. Bunun birçok sebebi vardır. Ancak alınan tedbirlerden Bursalıların da faydalanmasını istiyoruz. Tanzim satışlarının bir an önce Bursa’da da kurulması gerekiyor. Ankara ve İstanbul’da tanzim satış yerleri yapıldı. Bursa’da da bazı pazar alanlarında fiyatlar aşağı inmiş. Bunu Bursa’daki iki pazar alanı arasında yüzde 30 fiyat farkı ile görebiliyoruz. Tanzim satışları başladığında o fiyat dengesinin de buraya yansıyacağını düşünüyorum. Tüketiciler de tanzim alanları kurulana kadar daha uygun satılan pazarlardan ve esnaflardan alışveriş yapsın. Tepkisini böyle göstermesini istiyoruz. Dernek olarak önümüzdeki günlerde yine çarşı ve pazarı gezerek en ucuz satanlardan alışveriş yaparak onların yanında olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

Belediyelere çağrıda bulunan Yılmaz, “Bursa’daki çeşitli semtlerde tanzim satış yerleri açarak, kısa dönem için de olsa, Bursa tüketicisinin bu ucuzluktan yararlanmasını istiyoruz. Asıl sıkıntı rekabetçi sisteme dayalı ortamın olmayışıdır. Ama İstanbul ve Ankara’da açılan tanzim satışların fiyatları biraz aşağı çektiğinin altını çizmek gerekiyor” diye konuştu.