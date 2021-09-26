Bursalı Teknik Direktör Ertekin kalp krizi geçirdi
Bursalı Teknik Direktör İsmail Ertekin'in Bursaspor'un Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Bursalı Teknik Direktör İsmail Ertekin'in kalp krizi geçirdiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Ameliyata alındı
Son günlerde adı Bursaspor'la da anılan Bursalı antrenör İsmail Ertekin kalp krizi geçirdi. Bursaspor'un Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen 62 yaşındaki teknik adamın, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı bildirildi.
Ertekin'in tedavisine devam ediliyor.