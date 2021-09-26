  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li başkandan skandal sözler! "Makam odasına Erdoğan'ın fotoğrafını asanlar var" deyip tehditler savurdu

Türkiye'ye büyük övgü: Azerbaycan 30 yıl sonra ilk defa...

PKK'dan Peşmergeye transfer: 51 PKK'lı Peşmerge güçlerine geçti

CHP'li isimden çarpıcı iddia: Makamıma Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını astığım için tehdit edildim

Yeni doğan bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi... Vicdanları sızlatan karar

TEKNOFEST'e damga vurdu! Gökyüzüne gururlandıran imza

Bakan Hulusi Akar'dan "Preveze Deniz Zaferi" mesajı

'Devam edeceğini tahmin ediyorum' dedi! Altına yatırım yapanlar dikkat

Ortam gerilmişti! Güney Kore’den Kuzey Kore’ye cevap

İster gazeteci doğrasın, ister diktatör olsun fark etmez! Eğer açılırsa kadınlar, sekülerlerin baş tacıdır vandallar
Spor Bursalı Teknik Direktör Ertekin kalp krizi geçirdi
Spor

Bursalı Teknik Direktör Ertekin kalp krizi geçirdi

Bursalı Teknik Direktör İsmail Ertekin'in Bursaspor'un Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 22:41:00 - 2021-09-26 22:42:34
Bursalı Teknik Direktör Ertekin kalp krizi geçirdi

Bursalı Teknik Direktör İsmail Ertekin'in kalp krizi geçirdiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Ameliyata alındı

Son günlerde adı Bursaspor'la da anılan Bursalı antrenör İsmail Ertekin kalp krizi geçirdi. Bursaspor'un Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen 62 yaşındaki teknik adamın, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı bildirildi.

Ertekin'in tedavisine devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay