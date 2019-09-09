Bursalı hemşire kaza kurbanı Tatil için Antalya’ya giden Bursalı aile trafik kazası geçirdi.

Tatil için Antalya’ya giden Bursalı aile trafik kazası geçirdi. Kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki hemşire Semiha Ayyıldız Bursa’da dualarla toprağa verildi.

Tatil için Bursa’dan yola çıkan Ayyıldız ailesi Antalya’datrafik kazası geçirdi. Yaşanan kazada eşi ve 11 yaşındaki oğlu Çağlar yara almadan kurtulurken,5 yaşındaki kızı Damla Akdeniz Üniversite Tıp Fakültesinde yoğun bakıma kaldırıldı. Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Semiha Ayyıldız ise hayatını kaybetti.

Hemşire Ayyıldız’ın ölümü ailesini ve sağlık camiasını yasa boğarken, cenazesi KestelGöçmen Konutları Aksaka Camiinden öğle namazına müteakipkılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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