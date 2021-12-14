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Spor Bursa'dan dünya şampiyonluğuna
Spor

Bursa'dan dünya şampiyonluğuna

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli paratekvandocular 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 13:51:00 -
Bursa'dan dünya şampiyonluğuna

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli paratekvandocular 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu. 

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun organizasyonuyla Yenibosna'daki Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen turnuvada 43 ülkeden 263 sporcu mücadele etti. İlhan Zaralı, Paraolimpik Taekwondo Dünya Şampiyonasında milli takım antrenörü olarak görev aldı. Bursa'da spor hayatı boyunca hiç yenilmeyen ve her kiloda sayısız şampiyonlukları olan milli taekwondocu, başarılı kariyerini antrenör olarak devam ettiriyor. Kadın Taekwondo Takımı dünya şampiyonu oldu. Erkek Taekwondo Takımı ise dünya ikincisi oldu. İlhan Zaralı, spor geçmişinin yanında antrenörlük kariyerinde sayısız milli sporcu yetiştirdi.

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