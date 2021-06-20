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Gündem Bursa’daki yangında yeni gelişme
Gündem

Bursa’daki yangında yeni gelişme

Bursa'da çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 08:36:00 -
Bursa’daki yangında yeni gelişme

Bursa'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Yeşilalan Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrumunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle üst katta oturanlar apartmanda mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sepetli aracıyla 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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