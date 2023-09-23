Bursa'daki yangın kontrol altında
Bursa'nın Harmancık ilçesinde Kütahya sınırına yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 3,5 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.
Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın Harmancık ilçesi sınırlarına dayandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi ile Bursa'nın Harmancık ilçesini de sınırları içine alan Küplü Dağı'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alevlere 5 helikopter ve 4 uçağın yanısıra 187 personel ve gönüllü karadan müdahale etti.
Yangını soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.
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