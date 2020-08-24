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Aktüel Bursa'daki trafik kazasında kız kardeşlerden 1'i öldü diğeri yaralandı
Aktüel

Bursa'daki trafik kazasında kız kardeşlerden 1'i öldü diğeri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 08:13:41 -
Bursa'daki trafik kazasında kız kardeşlerden 1'i öldü diğeri yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kız kardeşten biri ölürken diğeri de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Karsak Gişeleri girişinde, Bursa'dan İstanbul istikametine giden Meltem Duygulu (24) idaresindeki 34 CYL 435 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karsak Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şeritten çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere saplanan otomobili gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Meltem Duygulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan sürücünün kız kardeşi Damla Duygulu (20) ise yaralı olarak araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Damla Duygulu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meltem Duygulu'nun cesedi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Meltem Duygulu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



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