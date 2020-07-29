  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada ölen gencin dün nikahlandığı, önümüzdeki ay düğününün olacağı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:18:03 -
Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü öldü, römorktaki 2 Suriye uyruklu yaralandı.

Kırsal Kızılhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, çiftçilik yapan Ekrem Can Tekin (24) kontrolündeki, römorkunda saman balyası yüklü 16 UV 567 plakalı traktör devrildi.

Kazada, sürücü ile römorkta bulunan Suriye uyruklu Mazlum Ali (29) ile Mehmet Ali (19) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 2 Suriyeli Bursa'da hastaneye kaldırıldı.

Kazada ölen Tekin'in dün nikahlandığı, önümüzdeki ay düğününün olacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı