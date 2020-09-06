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Aktüel Bursa'daki trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı
Aktüel

Bursa'daki trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:15:39 -
Bursa'daki trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'da bir otomobilin çarptığı oğlunun kaldırıldığı hastaneye gitmeye çalışan babanın, başka bir araca çarparak ters dönen otomobilinde kızıyla yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ö.F.B. (7), sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı öğrenen baba M.B, kızı B.B'yi (19) yanına alıp 16 UR 122 plakalı otomobiliyle yola çıktı.

M.B. idaresindeki araç, Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Huzur Caddesi Kavşağı'nda yan yoldan gelen M.H. yönetimindeki 16 LFS 25 plakalı otomobile çarpıp devrildi.

Ters dönen otomobilde yaralanan baba ile kızı, hastanede tedavi altına alındı.

KGYS kameralarının kayıtlarında, M.B'nin kırmızı ışıkta geçtiği, yan yoldan gelip karşıya geçmeye çalışan otomobile çarptığı ve devrildiği görülüyor.

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