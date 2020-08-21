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Aktüel Bursa'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Aktüel

Bursa'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 02:43:52 -
Bursa'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Çeltikçi Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Niyazi Zambak idaresindeki 16 AFU 687 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Zambak, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zambak, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kırsal Çayyaka Mahallesi Yolu'nda Burhan T. (33) yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen V.S. (57) idaresindeki 16 CJK 21 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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