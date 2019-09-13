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Bursa’daki o proje Cumhurbaşkanı tarafından iptal edildi

Bursa’nın Dağyenice bölgesinde oluşturulması planlanan ve bir dönem gündeme getirilmesiyle tepkilere de neden olan Dağyenice turizm alanı kararı iptal edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:43
Bursa’daki o proje Cumhurbaşkanı tarafından iptal edildi

Bursa’nın Dağyenice bölgesinde oluşturulması planlanan ve bir dönem gündeme getirilmesiyle tepkilere de neden olan Dağyenice turizm alanı kararı iptal edildi.


Bursa’daki Dağyenice ve Burdur’daki Salda Gölü’yle ilgili olanları da kapsamak üzere, toplam 30 ayrı ‘turizm merkezi’ ilanı iptal edildi ve geri alındı.


Bursa’daki Dağyenice ve Burdur’daki Salda Gölü başta olmak üzere Türkiye’deki bazı alanların Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin alınan karar bugün Cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe konuldu. 2872 sayılı çevre kanununun 9. maddesi gereğince verilen karar resmi gazetede yayınlandı.


Bir dönem Bursa Valiliği’nce süreci başlatılan Dağyenice Termal Turizm Bölgesi, bu statüye 2011’de alınmıştı. Kaplıca suyu hattının çekilmesi ve otel, tatil köyleri gibi uygulamalarla termal turist gelişi hedefleniyordu.


Sürecin yönetimi dönemin Valisi Şahabettin Harput2013’teki 17/25 Aralık FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilince durdu. Dağyenice alınan kararda, "Belirli alanları ‘Turizm merkezi’ ilan etmenin, özellikle tabiat ortamının söz konusu olduğu alanlara, olumsuz etkiler yaptığı ve yapabileceği" anlamına geldiği, Turizm odaklı kütlesel büyük tesisleşmelerin, uygulandıkları tabiat çevrelerinde fiziki değişim ve tahribatı, insan hareketi yoğunluğuna neden olduğu ve olabilecekleri belirtildi.


Resmi Gazete’de yayınlanarak bugün yürürlüğe giren turizm merkezleri iptalleri, özellikle ’doğayı bozmayı önleme, gözetme amacı’ olarak yorumlanıyor.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Dağyenice için yeni bir yol haritası ve hedefini, gündeme taşıyıp, gölün görselinden de istifade ederek, bungalov evler, piknik alanları, mesire alanları, kır kahvesi ve yöresel ürün satışı yapılan alanlar oluşturmayı amaçladıklarını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:43
  1. doğa

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