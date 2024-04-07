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Siyaset Bursa'daki mazbata skandalına soruşturma
Siyaset

Bursa'daki mazbata skandalına soruşturma

Yeniakit Publisher
2024-04-07 16:03:00 - 2024-04-07 16:03:40

Savcılık ve YSK, Bursa'da CHP holiganlığı yapan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us hakkında soruşturma başlattı.

Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, Bursa’da CHP'den aday olan ve kazanan Mustafa Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yaptı. "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." diyen Mehmet Us'un o anları büyük infiale neden oldu.

Soruşturma başlatıldı

Bursa’da mazbatasını verdiği CHP’li belediye başkanı için kalabalıktan kuvvetli alkış isteyen İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Zafer Şahin'in aktardığına göre, ayrıca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da seçim müdürü hakkında ceza soruşturması başlattı.

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