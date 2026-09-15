Bursa'daki GUHEM Fen Lisesi ilk öğrencilerini aldı: 48 öğrencinin tamamı yüzde 100 burslu

GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencileriyle ders başı yaptı. Okulda Türkiye genelinde LGS'de en başarılı 48 öğrenci eğitim görecek. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, öğrencilerin tamamının yüzde 100 burslu olduğunu, 12'sinin şehir dışından geldiğini belirterek önümüzdeki yıldan itibaren Bursa'daki öğrenciler dahil tamamının yatılı eğitim almasını hedeflediklerini söyledi.

BTSO öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle hayata geçen GUHEM'in yerleşkesindeki açılış programına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile BTSO Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Projeye yaklaşık 10 yıl önce büyük bir hayalle başladıklarını anlatan Burkay, merkezin bugün dünyanın önde gelen uzay ve havacılık merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Bursa'nın ekonomik gücünün arkasında sanayi ve teknolojinin bulunduğunu, geleceğin asıl gücünün ise nitelikli insan kaynağı olduğunu söyleyen Burkay, "Fabrikalarımız, üretim gücümüz ve teknolojimiz elbette çok kıymetli. Ancak geleceğimiz için yaptığımız en büyük yatırım gençlerimizdir. GUHEM çatısı altında yetişecek gençlerimizin içinden önümüzdeki 20 yılda ülkemizi sıçratacak girişimciler, bilim insanları ve liderler çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Pekin ve Toulouse'daki uzay merkezleriyle iş birliği

Öğrencilerin uluslararası eğitim ve proje programlarıyla destekleneceğini kaydeden Burkay, Çin'in Pekin ve Fransa'nın Toulouse kentlerindeki uzay merkezleriyle iş birliklerinin bulunduğunu, öğrencilerin Çin, Fransa, İngiltere ve ABD başta olmak üzere farklı ülkelerdeki gençlerle ortak projeler geliştireceğini aktardı. İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dili de çok önemsediklerini belirten Burkay, "Önümüzdeki yıldan itibaren hazırlık sınıfımızda İngilizcenin yanı sıra Çince eğitimi de vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz gençlerimize bilgiyle birlikte harekete geçme cesareti kazandırmak" ifadelerini kullandı.

BUTGEM, MESYEB, BUTEKOM ve Bursa Model Fabrika'nın yer aldığı Yüksek Teknoloji Kampüsü de öğrencilerin çalışma alanlarından biri olacak. Öğrencilerin GUHEM'de görev yapan uzmanlardan eğitim alacağını belirten Burkay, "Bu evlatlarımız artık bize emanet" diye konuştu.

Vali Ayyıldız: "Bu vizyonun en önemli temsilcileri olacaktır"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, günümüzde ülkelerin gücünün bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren ekosistemlerle ölçüldüğünü söyledi. Havacılık, uzay ve savunma sanayiinin stratejik önemine değinen Ayyıldız, öğrencilere "Bugün eğitime başlayan 48 öğrencimiz bu vizyonun en önemli temsilcileri olacaktır. GUHEM'in güçlü altyapısından yararlanacak, üniversitelerimizin ve sanayicilerimizin mentorluk desteğiyle üretim kültürü içerisinde yetişeceksiniz" diye seslendi. Ayyıldız, öğrencilerden beklentilerinin merak eden, araştıran, üreten ve bilgisini ülke için değere dönüştüren gençler olmaları olduğunu belirtti.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise Bursa'nın üretim ve girişimcilik birikiminin bilim ve teknolojiyle güçlendiğini belirtti; GUHEM'in eğitimle bütünleşmesini Bursa adına "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

Veli Çırpar: "Ödediğimiz aidatlar helal olsun"

Öğrenci velisi Esra Şahiner Çırpar, BTSO üyesi olduklarını ve BUTEKOM ile MESYEB'in de aralarında bulunduğu teknoloji merkezlerini gezdiklerini anlattı. Çırpar, "Oda'mıza ödediğimiz aidatlar helal olsun. Bu emeklerin nereye dönüştüğünü bugün daha iyi gördük" dedi.

Oğlunu Kırklareli Lüleburgaz'dan okula getiren Salih Akaner, kampüsü gördükten sonra yeni açılan bir okul olmasına ilişkin endişelerinin tamamen ortadan kalktığını söyledi. Akaner, "Fiziki şartları ve ortaya konan vizyonu görünce içimiz çok rahatladı" ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Metin Önder, hayalinin uzay ve havacılık alanında eğitim almak olduğunu belirterek arkadaşlarıyla TEKNOFEST başta olmak üzere önemli projelere imza atmak istediklerini söyledi. Okulun ilk öğrencilerinden Zixin Liao, "Havacılıkla ilgileniyorum ve ileride pilot olmak istiyorum" dedi. Ezgi Berfin Kaymakçı da "Burası diğer okullardan farklı. Havacılık ve uzayla doğrudan iç içe bir ortamımız var" diyerek okulun kendilerini geleceğe daha güçlü hazırlayacağına inandığını söyledi.