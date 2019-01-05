Bursa'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kişiden, kırmızı ve mavi bültenle aranan Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşı 2 kadının da aralarında bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen, Fransız vatandaşı 2 kadın ile zanlıların Bursa'da ev bulmalarına yardım eden kişinin de aralarında yer aldığı 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Olay

Emniyet güçleri, geçen hafta bazı kişilerin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunduktan sonra Bursa'daki bazı adreslere yerleştiği bilgisine ulaşınca il merkezi, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerindeki 12 adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, aralarında Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşlarının da bulunduğu 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Suriye'de DEAŞ'lı sözde bir komutanın korumalığını yaptığı ileri sürülen bir kişi tutuklanmış, 6'sı sınır dışı edilmişti.