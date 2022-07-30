Bursa'daki çöp ev olayının aynısı! Vay şerefsiz vay

Türkiye, Bursa'da geçtiğimiz pazar günü çöple dolu bir evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun şokunu henüz atlatamamışken, benzer bir olay Brezilya’da yaşandı.

Brezilya polisi, Rio de Janeiro’daki bir eve yaptığı baskında korkunç bir gerçekle karşılaştı. Yerel basında çıkan haberlere göre, bir adamın eşi ve iki çocuğunu evlerinin yanındaki kulübeye kilitlediği ve burada bağlı tuttuğu ortaya çıktı.

19 ve 22 yaşlarındaki iki çocuk ve annesinin burada tam 17 yıl boyunca zorla tutulduğu öğrenildi. Derme çatma kulübeye ait görüntüler basında paylaşılırken, anne ve iki çocuğunun yaşadığı dehşet gözler önüne serildi.

Ciddi sağlık sorunları var

Rio de Jenario’daki bir kulübede tutulan anne ve iki çocuğu tam 17 yıl boyunca işkence gördü, susuzluk ve yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadıkları açıklandı.

22 yaşında ama 11 gibi!

19 ve 22 yaşlarında olduğu belirtilen iki çocuğun ise dış görünüş olarak 10,11 yaşından büyük görünmediği, vücutlarının güneş ışığı görmemek ve yetersiz beslenmekten dolayı gelişemediği aktarıldı.

Brezilya polisi cani baba Luiz Antonio Santos Silva’yı tutukladı. Hemen ardından yaptığı açıklamada ise Silva’nın eşi ve çocuklarının kulübede ‘bağlı’ olarak bulunduğunu, son derece aç olduklarını ve pislikten koktuklarını söyledi.

Lakabı DJ, kadın şoktan konuşamıyor

Cani babanın, eşi ve çocuklarının çığlıklarını bastırmak için yüksek sesli müzik açtığı, bu yüzden kendisine DJ lakabı takıldığı belirtildi. Yüksek sesli müzikten şikayetçi komşuların şikayeti üzerine polis eve geldi ve cani babayı tutukladı. İki çocuk ve anne ise hastaneye kaldırıldı. Kadının halen şokta olduğu ve cümle kurmakta zorlandığı bildirildi.

Brezilya’da yayın yapan G1 televizyonu, annenin, bazen üç gün aç kaldıklarını ve düzenli olarak fiziksel ve psikolojik tacize maruz kaldıklarını söylediğini aktardı. Kadının kulübeden çıkmasına, çalışmasına hatta markete bile gitmesine izin verilmezken, çocukların da eğitim görmesinin babaları tarafından yasaklandığı bildirildi.

Brezilya polisi, ismi açıklanmayan ve 23 yıldır Luiz Antonio Santos Silva ile evli olduğu belirtilen kadının birçok kez kulübeden kaçmaya çalıştığı ancak eşinin ölüm tehditleriyle durdurulduğunu belirtti.