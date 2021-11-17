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Yerel Bursa'da zehir tacirleri enselendi
Yerel

Bursa'da zehir tacirleri enselendi

Bursa'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 15:57:00 -
Bursa'da zehir tacirleri enselendi

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında Osmangazi'nin Çağlayan Mahallesinde yol kenarına park edilmiş 3 araç içerisinde bekleyen A.S, E.D, N.B.S. ve C.S.‘nin yapılan GBT sorgulamalarının ardından araçlarında arama yaptı.

70 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, çakmak gazı, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet fişek, 4 adet cep telefonu ve aparat yapımında kullanılan macun ele geçirildi.

A.S, E.D, C.S, ve N.B.S. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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