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Yerel Bursa'da yoğun kar yağışı
Yerel

Bursa'da yoğun kar yağışı

Bursa'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 04:35:00 -
Bursa'da yoğun kar yağışı

Bursa'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. 2021 yılının son günlerine doğru sıcaklık düşmeye başlamasıyla birlikte, Bursa'da soğuk hava da etkisini kendisini hissettirdi.

Bursa'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini arttırarak devam ediyor. Yüksekleri beyaza bürüyen kar yağışı en çokta kuraklık endişesi yaşayan çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.

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