0553 313 94 23

Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda alındı

Bursa Karacabey’de yıllar sonra ilk kez bir vaşak kayda alındı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:54
Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda alındı

Bursa Karacabey’de yıllar sonra ilk kez bir vaşak kayda alındı. Köylüler tarafından kayda alınan görüntüde, fare avlamak üzere olan bir vaşak bir anda köpeklerin saldırısına maruz kalıyor.


Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğada yıllar sonra ilk kez bir vaşak kayda alındı. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde arazide vaşağın fare avlamaya çalıştığı görülüyor. Avlanma esnasında fark edilen vaşağın üzerine doğru köpeklerin koştuğu videoda görülüyor. Vaşak ağaçlık araziye doğru koşarak gözden kayboluyor.


Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Türkiye’de son yıllarda yaban hayatına baskıların arttığını vurgulayarak, “Pek çok canlı türünün sayıları azalmaktadır. Bölgemizde bir vaşağın kameralarla kayda alınması bizim için umut vericidir. Bu yıllar sonra alınan Bursa’da ilk kayıt diyebiliriz. Bölgedeki köylüler tarafından çekilmiş bir görüntü. Tarlada fare avlamakta olan vaşak, kısa kuyruğu, kalın pençeleri ve genel duruşuyla kendini çok rahat belli ediyor” dedi.


Doğada serbest bırakılan köpeklerin doğal hayata verdiği tedirginliğe de dikkat çeken Tüydeş, “Videoda gördüğümüz gibi avlanmak üzere olan vaşağa takılan çoban köpeklerini izliyoruz. Genelde bu konuda yanlış anlaşılıyoruz ama doğada insan tarafından terk edilen kedi, köpek gibi evcil hayvanların doğal hayatın döngüsüne verdiği tahmin edemeyeceğiniz zararlardan söz ediyoruz. Bu konuda evcil hayvanların kısırlaştırılması ve satın alınmayarak sahiplenilmesi çok önemlidir. Evcil hayvanların, yaban hayatın gelişmekte olan bölgelerde serbest bırakılmaması gerekiyor ki diğer hayvanlar nesillerini devam ettirsin. Şehir hayatındaki hayvanlardan doğadaki hayvanlara bulaşıcı hastalıklar geçerek nesilleri tehlikeye girebilir” diye konuştu.


Bursa’da vaşak görülmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan Tüydeş, “Buralarda yapılacak ciddi araştırmalar neticesinde vaşağın haricinde farklı kedi türleri ve yırtıcı memeli türlerini görmek mümkün olabilir. Yıllardır fotoğrafını çekmeye çalıştığım vaşağın görüntüsü bir köylü tarafından elime ulaştı. Bizler fotoğrafını çekmek için çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:54
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minibüs devrildi: 2 yaralı
    1. Minibüs devrildi: 2 yaralı
    2. Burhaniye’de arazi yangınında..
    3. Devrek’te yaz şenlikleri stantları..
    4. YKS üniversite boş kontenjanları 2019..
    5. Beymen Collection'dan "sonbahar-kış..
    6. Beykozlu 500 çocuk sünnet heyecanı..
    7. İmamoğlu tatile ve zamma doyamıyor!..
    8. İHH yönetim kurulu üyesi Ahmet..
    9. Çocuklar pişmiş toprağı çok sevdi
    10. Babacan ve Davutoğlu
    11. Motosiklet sürücüsü genç hayatını..
    12. "Teknoloji belediyelerin verimliliğini..
    13. Aksa Enerji Dünya Enerji Kongresi'ne..
    14. Öğrencilerin okul ihtiyaçları cazip..
    15. Bakan Soylu'dan Kocaeli AFAD..
    16. Söğüt’te şenlikler öncesi tüm güvenlik..
    17. Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor
    18. Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak..
    19. Mesire alanındaki su havuzu..
    20. Nevşehir Belediyespor, Pazarspora’a..
    21. Bademcik alınmasına son
    22. Aksoylu’dan Başkan Aksun’a veda..
    23. Maduro'dan orduya Kolombiya sınırında..
    24. Çevreye uydudan koruma kalkanı
    25. Mahmutbey gişelerde drone’lu trafik..
    26. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yapılan..
    27. Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri..
    28. Cumhurbaşkanının mitinglerinde..
    29. (Özel haber) Milli boksör Elif..
    30. Nevşehir’de 121 bin 117 trafiğe..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
    Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."