Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu:10 Zanlıdan 7'si Tutuklandı

Bursa'nın Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yürütülen bu geniş çaplı soruşturma, yasa dışı bahis oynanmasına yer veya imkan sağlama, internet üzerinden erişim sağlama ve para nakline aracılık etme suçlarını hedef aldı.

TEKNİK TAKİP VE MASAK İŞBİRLİĞİ

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankalar, GSM operatörleri ve çeşitli ödeme kuruluşlarıyla detaylı yazışmalar yapıldı.

Yürütülen teknik çalışmalar sonucunda, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheli şahıs ile bu faaliyetlerin yürütüldüğü tespit edilen 1 iş yeri belirlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA KARARLARI

Gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç delili niteliğinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece, 10 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.