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Bursa'da yaralanan arkadaşına yapraklardan 'yorgan' yaparak hayatını kurtardı

Bursa'da mangal yapmak için çıktıkları Uludağ'da düşerek yaralanan bir kişi ile yanındaki arkadaşı, AFAD, UMKE ve polis ekiplerinin 5 saatlik çabası sonucu kurtarıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:56
Bursa'da yaralanan arkadaşına yapraklardan 'yorgan' yaparak hayatını kurtardı

Aşkın Yüksel (49) ve arkadaşı Rıdvan Hasanoğlu (52) dün öğle saatlerinde Uludağ'da kırsal Zeyniler Mahallesi ve Kadıyayla mevkisi arasındaki bölgeye mangal yapmak için gitti. Mangalın ardından dağda yürüyüşe çıkan iki kişiden Aşkın Yüksel, düşerek ayağından yaralandı.

Rıdvan Hasanoğlu, arkadaşını kendi imkanlarıyla kent merkezine götürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

YAPRAKLARLA VÜCUT ISINI KORUDU!

Yüksel'in vücut ısısının düşmesini engellemek için üzerini ot ve yapraklarla kapatan Hasanoğlu, daha sonra cep telefonuyla aradığı yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, Uludağ'da yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından yaralının yanına ulaştı.

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Ot ve yaprakların altından çıkarılan Yüksel'e ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından yapıldı. Üşüdüğünü söyleyen Yüksel, UMKE ve AFAD ekiplerince alüminyum folyoya sarılarak kent merkezinde bekleyen ambulansa getirildi.

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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:56
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